Um passageiro impaciente com o atraso de um voo da Ryanair entre Londres (Reino Unido) e Málaga (Espanha) decidiu abrir a porta de emergência sobre a asa do avião e sair sozinho, já no aeroporto

Um cidadão polaco de 57 anos terá de pagar uma multa pesada depois de esta segunda-feira sair do avião que o trazia desde Londres (Reino Unido) até Málaga (Espanha) pela saída de emergência, por estar cansado de esperar, já no aeroporto da cidade da Andaluzia.

O voo, cuja responsabilidade foi da companhia Ryanair, descolou da capital britânica com uma hora de atraso em relação ao horário previsto. Mais tarde, no processo de aterragem, os passageiros foram obrigados a permanecer no interior da aeronave por mais de meia hora, sem permissão para sair.

Nesta fase, escreve o britânico The Telegraph, o passageiro polaco decidiu não esperar mais e abrir a porta de emergência sobre a asa, saindo com a mala dele na mão, como se pode constatar por imagens divulgadas nas redes sociais.

"Não sei por que o fez. Deve ter perdido a cabeça e foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça. Ele ficou ali sentado até que a tripulação o trouxe para dentro", disse Fernando Del Valle Villalobos, o passageiro do voo FR8164 que filmou a situação.

Os oficiais da Guardia Civil acabaram por não prender o indivíduo, mas registaram o nome e a idade para que pudessem avançar com uma denúncia por infração das normas de segurança do aeroporto.

