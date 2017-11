Pub

Mugabe foi afastado da liderança do partido

A União Nacional Africana do Zimbabwe - Frente Patriótica (Zanu-PF) apresentou hoje Emmerson Mnangagwa como candidato às eleições presidenciais de 2018.

Citado pela Agência France Presse, o partido avançou que "Emmerson Mnangagwafoi eleito presidente e primeiro secretário do Zanu-FP [...] e designado candidato presidencial às eleições de 2018".

"Foi adotada uma resolução para remover o presidente e substitui-lo por Mnangagwa", disse à AFP fonte partidária.

Mnangawa sucede assim a Robert Mugabe que foi hoje destituído, pelo partido no poder no Zimbabwe.

O Comité Central da ZANU-PF, que se reuniu de urgência para analisar a crise político-militar zimbabueana, decidiu também nomear como novo líder o antigo vice-Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, afastado do cargo há duas semanas por Robert Mugabe.

O afastamento de Mnangagwa desencadeou um conjunto de reações em cadeia, culminando com a intervenção militar do exército que tomou o controlo do poder e impediu Mugabe, 93 anos, de continuar a manobrar politicamente para que a sua mulher, Grace, o substituísse na Presidência do país.

Grace Mugabe, aliás, foi também expulsa, "para sempre", do mesmo partido, bem como dois dos ministros mais próximos de Robert Mugabe, os da Educação Superior, Jonathan Moyo, e o das Finanças, Ignatius Chombo.

Na reunião do Comité Central, órgão encarregado de tomar as decisões no seio da ZANU-PF, oito dos dez Comités Coordenadores Provinciais do partido manifestaram-se a favor da destituição de Robert Mugabe devido à "incapacidade" provocada pela idade avançada (93 anos) e lamentaram que toda esta situação tenha criado várias fações internas.