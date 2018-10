Mélenchon e Partido França Insubmissa alvo de buscas

Segundo fonte próxima da investigação, citada pela agência France-Presse, as buscas foram realizadas pelo gabinete central de luta contra a corrupção e as infrações no âmbito de dois inquéritos preliminares abertos pela procuradoria de Paris.

O primeiro diz respeito a alegados empregos fictícios de assistentes parlamentares europeus e o segundo é sobre as contas da campanha de Mélenchon durante as presidenciais.

A França Insubmissa (LFI) acusa as autoridades de "golpe de força política, policial e judicial" contra o partido e Jean-Luc Mélenchon, e de "ataque com base em elementos fantasistas".

"Estão a decorrer buscas nas casas de toda a gente. A secretária-geral do partido na Assembleia, os meus antigos assistentes que viram chegar os polícias às 07:00 da manhã, retiraram-lhes os telefones, retiraram-lhes os computadores. Na sede do partido de esquerda de que sou membro, na sede do movimento da França Insubmissa", disse Mélenchon num vídeo no Facebook.

"É uma agressão política, vejam o que é o macronismo", afirmou ainda.

O líder do partido apelou para a realização de uma manifestação em frente à sede da LFI em Paris às 11:30 (10:30 em Lisboa).