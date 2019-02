Parque Great Smoky Mountains terá primeiro chefe de guarda mulher

O parque Great Smoky Mountains, o mais visitado dos Estados Unidos e que fica na fronteira entre a Carolina do Norte e o Tennessee, terá pela primeira vez uma mulher como chefe de guardas florestais.

Lisa Hendy, natural do estado do Tennessee, foi a escolhida para assumir as funções a partir de abril. Atualmente é a chefe dos guardas florestais no Big Bend National Park, no Texas, depois de ter trabalhado em alguns dos parques mais conhecidos do país, como o Yellowstone National Park e o Grand Canyon National Park.

"Estou ansiosa para voltar ao parque do meu estado natal, que proporcionou as minhas primeiras aventuras ao ar livre", afirmou, citada pela CNN. "Será um prazer estar envolvida nos esforços para proteger um local que foi tão fundamental para definir as minhas paixões e a minha carreira", acrescentou.

Lisa Hendy venceu em 2011 um prémio prestigiado, o Harry Yount National Park Ranger Award, uma das mais altas distinções que um guarda florestal pode receber.