Parlamento britânico rejeita saída da União Europeia sem acordo

Mais uma derrota para May, mais um passo para o adiamento do Brexit

Os deputados britânicos votaram por 312 votos a favor e 308 contra a emenda ao governo para impedir a ameaça de uma saída sem acordo da União Europeia no dia 29, um dia depois de terem derrotado pela segunda vez o acordo de saída da primeira-ministra Theresa May com Bruxelas. Mais tarde, o governo tentou não sofrer nova derrota ao acabar com o voto livre entre os conservadores ao voto da moção do governo emendada. Mas o tiro saiu pela culatra: 321 deputados votaram a favor e 278 contra.

A moção do governo declara que o Parlamento rejeita a saída da UE sem um acordo em 29 de março, mas observa que sair sem um acordo continua a ocorrer por defeito, a menos que um acordo seja finalizado, permitindo que isso aconteça em data posterior. Mas foi a emenda proposta por Caroline Spelman que foi a votos em primeiro lugar. A emenda da deputada conservadora é, sem tirar nem pôr, igual a outra emenda aprovada em janeiro.

Enquanto a emenda do governo afirma que "esta Câmara recusa aprovar deixar a UE sem um acordo de retirada e sem um quadro para a futura relação em 29 de março de 2019; e observa que ficar sem acordo continua a ser o princípio geral da lei do Reino Unido e da UE, a menos que esta Câmara e a UE ratifiquem um acordo", a emenda de Spelman - que a deputada tentou retirar à última hora mas que os co-signatários mantiveram - diz apenas que a Câmara rejeita que o Reino Unido abandone a União Europeia sem um acordo de retirada e sem um quadro para as relações futuras". Acabou aprovada por quatro votos.

De seguida foi posta à votação a emenda do chamado compromisso de Malthouse, que pede a extensão do Artigo 50.º até 22 de maio e um período de transição até 30 de dezembro de 2021. Isto é, um período de transição mais alargado do que o previsto. Mas esta hipótese ou outra qualquer que envolva um período de transição sem um acordo concluído é impossível de se concretizar, como os diplomatas e políticos europeus têm reiterado. "A única base legal para a transição é o acordo de saída. Não haver acordo significa não haver transição", declarou o negociador-chefe da UE para o Brexit, o francês Michel Barnier.

A proposta, que foi proposta pelo conservador Damian Green, foi derrotada com 374 votos contra e 164 a favor.

Uma saída sem acordo é tudo o que empresários e mercados financeiros temem, uma vez que as suas consequências podem ser caóticas para o país. O ministro do Ambiente, Michael Gove, que tomou a vez de uma afónica Theresa May, disse que dezenas de milhares de empresas não estão preparadas para uma saída sem acordo.



A moção não tem força legal pelo que, em última análise, não impede um hard Brexit. Mas abriu a porta à votação desta quinta-feira sobre o pedido de extensão do Artigo 50.º à UE, de forma a adiar o Brexit até se encontrar uma solução.