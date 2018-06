Pub

A lei original, de janeiro, previa penas de até três anos de prisão por se falar em "campos de concentração polacos" ou acusações à cumplicidade polaca nos crimes da Alemanha nazi.

O Parlamento da Polónia aprovou uma nova versão da polémica lei sobre o Holocausto em que são eliminadas as penas de prisão pelo uso do termo "campos de concentração polacos", disposição que provocou uma crise diplomática com Israel e com os EUA..

A lei original, aprovada em janeiro, previa penas de até três anos de prisão pelo uso daquele termo ou por acusações à Polónia de cumplicidade nos crimes da Alemanha nazi.

Essa formulação foi criticada pelos EUA e Israel como um "desafio à verdade histórica", um ataque à liberdade de expressão e uma tentativa de branqueamento da violência contra os judeus na Polónia durante a II Guerra Mundial.

Após ser aprovada pelo presidente polaco, Andrzej Duda, o coro de críticas que se levantou levou que fosse analisada pelo Tribunal Constitucional, o que na prática deixou a lei suspensa.

O presidente israelita, Reuven Rivlin, tinha criticado a lei em abril, lembrando que apesar de muitos polacos terem combatido os nazis na II Guerra Mundial, "a Polónia e os polacos tiveram uma mão na exterminação" de judeus durante o Holocausto.

No debate de hoje, o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, afirmou que o seu governo continuará a "lutar pela verdade" sobre o Holocausto: "Aqueles que dizem que a Polónia pode ser responsável pelos crimes cometidos durante a II Guerra Mundial merecem pena de prisão, [mas] estamos num contexto internacional e temos isso em conta", disse, alegando que esta nova versão é uma "correção".

A nova versão foi aprovada com 388 votos a favor, 25 contra e cinco abstenções. Deverá agora ser também aprovada no Senado.