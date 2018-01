Pub

"Os dados mostram pedidos de acesso a sites, não visitas aos mesmos", esclareceu o porta-voz parlamentar

Foram efetuadas mais de 24 mil tentativas de acesso a sites pornográficos no Parlamento britânico desde as eleições gerais, de acordo com dados oficiais, divulgados pelo The Guardian.

O número exato é de 24.473 tentativas e representa uma média de cerca de 160 pedidos por dia. As tentativas de acesso foram feitas a partir de computadores e outros dispositivos conectados à rede parlamentar - que é usada por deputados e funcionários - entre junho e outubro do ano passado.

Os dados, divulgados após um pedido da Associação de Imprensa do Reino Unido, mostram um aumento, em setembro, do número de tentativas, com 9.467 pedidos tanto da Câmara dos Lordes quanto da Câmara dos Comuns.

Os números também mostram uma diminuição acentuada no número de tentativas de aceder a sites pornográficos nos últimos anos. Em 2016, o sistema de filtragem parlamentar bloqueou 113.208 tentativas, contra 213.020 no ano anterior.

Em relação aos números de janeiro e fevereiro de 2017, estes não poderiam ser fornecidos pelas autoridades parlamentares devido a mudanças na tecnologia e na forma como os dados são mantidos. No entanto, os dados disponíveis mostraram que houve 30.876 tentativas de março a outubro.

"Todos os sites pornográficos são bloqueados pela rede informática do Parlamento. A maioria das tentativas de acesso não é deliberada. Os dados mostram pedidos de acesso a sites, não visitas aos mesmos", disse o porta-voz parlamentar.

"Existem 8.500 computadores na rede parlamentar, que são utilizados por deputados e funcionários. Estes dados também cobrem dispositivos pessoais usados quando conectados ao wifi do Parlamento ", acrescentou.