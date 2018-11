'Coletes amarelos' em direção ao Eliseu recebidos com gás e canhões de água

Homem com explosivos que exigia falar com Macron foi neutralizado

A polícia francesa está a usar canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes do "colete amarelo" que se manifestam este sábado em Paris contra o presidente e governo franceses, naquele que começou há semanas por ser um protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis.

Os confrontos com a polícia tiveram lugar na zona dos Campos Elísios. Os manifestantes já tinham avisado que não iriam ficar limitados ao perímetro do Champ de Mars, ao pé da Torre Eiffel, proposto pelo governo para a manifestação agendada para a manhã deste sábado e acabaram mesmo por não respeitar as zonas interditas e desceram os Campos Elísios para chegar à residência oficial do Presidente Emmanuel Macron.

A situação entre a polícia e os manifestantes intensificou-se esta manhã nos Campos Elísios, com centenas de "coletes amarelos" a descerem a famosa avenida da capital, apesar de o movimento ter sido proibido de aí se manifestar. Os confrontos começaram a surgir quando alguns membros do movimento tentaram fugir pelas laterais das barricadas policiais.

O objetivo dos manifestantes é chegar ao Palácio do Eliseu, mas todas as entradas possíveis estão barricadas com redes e polícias de choque. De modo a dispersar os "coletes amarelos", a polícia atirou várias granadas de gás lacrimogéneo fazendo com que o ar à volta da residência oficial do Presidente se tornasse, durante minutos, irrespirável.

Os manifestantes estavam pelas 11.00 dispersos em várias ruas que dão acesso ao Palácio do Eliseu, sem sinais de abrandar com a sua demanda "Macron demissão" e cantando também o hino nacional. Grande parte dos manifestante trouxe máscaras antigás lacrimogéneo. O Ministério do Interior tentou canalizar os manifestantes para o Champ de Mars, perto da Torre Eiffel, mas o movimento não acatou as ordens.

"Sabíamos que os Campos Elísios estavam interditos, mas eles também votam leis sem nos pedir autorização. Porque é que havíamos de aceitar o que eles nos dizem? Já parámos as estradas fora de Paris, agora vamos bloquear o Estado", disse Bárbara, uma manifestante vinda de Ruão, em declarações à Lusa nos Campos Elísios.