Ministro acusa extrema-direita pelos distúrbios. Marine Le Pen rejeita responsabilidade

O ministro francês do Interior atribuiu este sábado responsabilidades à líder de extrema direita Marine Le Pen pelos distúrbios nas manifestações dos "coletes amarelos" na zona dos Campos Elísios, no centro de Paris, cidade onde estão cerca de 8.000 manifestantes".

O ministro do Interior francês alertou para uma "mobilização da extrema direita" entre os cerca de 5.000 manifestantes nos Campos Elísios, em Paris, onde as forças de segurança lançaram gás lacrimogéneo e um camião de água para tentar travar "coletes amarelos".

Castaner atribuiu responsabilidade a Marine Le Pen pelos distúrbios, recordando que, através da rede social "Twitter", a líder de extrema direita apelou aos manifestantes para se dirigirem aos Campos Elísios, apesar da proibição expressa de se concentrarem nessa avenida da capital francesa.

A líder do partido de extrema-direita francês União Nacional, Marine Le Pen, declarou este sábado que "nunca apelou a qualquer violência", após as acusações do ministro do Interior na sequência de confrontos na manifestação dos "coletes amarelos" em Paris.

"Eu perguntei ao Governo na sexta-feira as razões pelas quais os 'coletes amarelos' não se podiam manifestar nos Campos Elísios. Nunca apelei, evidentemente, a qualquer tipo de violência", afirmou Marine Le Pen, líder da União Nacional (ex-Frente Nacional).

A polícia francesa está a usar canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes do "colete amarelo" que se manifestam contra o presidente e governo franceses, naquele que começou há semanas por ser um protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis. São cerca de 23 mil, os manifestantes segundo o mais recente balanço do Ministério do Interior, citado pelo jornal francês Le Monde.

Os confrontos com a polícia têm lugar na zona dos Campos Elísios. Os manifestantes já tinham avisado que não iriam ficar limitados ao perímetro do Champ de Mars, ao pé da Torre Eiffel, proposto pelo governo para a manifestação agendada para a manhã deste sábado e acabaram mesmo por não respeitar as zonas interditas e desceram os Campos Elísios para chegar à residência oficial do Presidente Emmanuel Macron.

A situação entre a polícia e os manifestantes intensificou-se esta manhã nos Campos Elísios, com centenas de "coletes amarelos" a descerem a famosa avenida da capital, apesar de o movimento ter sido proibido de aí se manifestar. Os confrontos começaram a surgir quando alguns membros do movimento tentaram fugir pelas laterais das barricadas policiais.

O objetivo dos manifestantes é chegar ao Palácio do Eliseu, mas todas as entradas possíveis estão barricadas com redes e polícias de choque. De modo a dispersar os "coletes amarelos", a polícia atirou várias granadas de gás lacrimogéneo fazendo com que o ar à volta da residência oficial do Presidente se tornasse, durante minutos, irrespirável.

Os manifestantes estavam pelas 11.00 dispersos em várias ruas que dão acesso ao Palácio do Eliseu, sem sinais de abrandar com a sua demanda "Macron demissão" e cantando também o hino nacional. Grande parte dos manifestante trouxe máscaras antigás lacrimogéneo. O Ministério do Interior tentou canalizar os manifestantes para o Champ de Mars, perto da Torre Eiffel, mas o movimento não acatou as ordens.

"Sabíamos que os Campos Elísios estavam interditos, mas eles também votam leis sem nos pedir autorização. Porque é que havíamos de aceitar o que eles nos dizem? Já parámos as estradas fora de Paris, agora vamos bloquear o Estado", disse Bárbara, uma manifestante vinda de Ruão, em declarações à Lusa nos Campos Elísios.