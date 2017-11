Pub

O Paquistão revelou na quarta-feira os restos de uma imagem de Buda adormecido com 1700 anos, parte de uma iniciativa para incentivar o turismo e projetar a harmonia religiosa numa região assolada pela fundamentalismo islâmico.

Um reflexo da diversidade na história e cultura do país asiático, o ponto localizado na província de Bhamala foi descoberto pela primeira vez em 1929. Oitenta e oito anos, as escavações foram retomadas e a imagem de pedra de 14 metros foi descoberta, com o líder da oposição Imran Kahn a presidir à apresentação de quarta-feira.

"Isto é do século III dC, o que faz com que seja o mais antigo Buda adormecido do mundo", disse à Reuters Abdul Samad, diretor do departamento de arqueologia e museus de Bhamla. "Descobrimos mais de 500 objetos de Buda e esse Buda adormecido", acrescentou.

A apresentação da imagem de Buda coincidiu com um bloqueio das principais vias à volta da capital do país para conter um protesto de direita contra o que veem como um desrespeito ao Islão por membros do partido no poder, o PML-N.

As comunidades minoritárias no Paquistão são muitas vezes alvo de grupos de direita e sucessivos governos no passado têm revelado relutância em abraçar a herança não muçulmana do país.

Mas as recentes tentativas de melhorar a imagem do Paquistão incluem mais abertura para as comunidades minoritárias pelo PML-N. Em janeiro, o então primeiro-ministro Nawaz Sharif inaugurou a restauração dos templos hindus em Katas Raj, na província de Punjab.

Até Khan, que é visto como uma figura conservadora, minimizou as manifestações em Islamabad, tentando projetar uma imagem mais tolerante do Paquistão.

