Papa vai visitar França após incêndio na catedral de Notre-Dame

"Falei com o Papa Francisco ontem [quarta-feira] por telefone e, obviamente, convidei-o a visitar o país", revelou esta quinta-feira o presidente francês Emmanuel Macron. A visita do Santo Padre acontece na sequência do incêndio devastador na catedral de Notre-Dame, mas ainda não há uma data agendada. "Ele virá no momento que considerar adequado", esclareceu Macron, citado pela Reuters.

No início desta semana, o Papa Francisco manifestou tristeza pela destruição na catedral parisiense causada pelas chamas que deflagraram ao fim da tarde de segunda-feira. "Senti uma grande dor e sinto-me tão perto de todos vocês", afirmou durante a audiência semanal perante milhares de fiéis na Praça de São Pedro, Vaticano.

Um dia após o violento incêndio, o Santo Padre, através de um telegrama enviado para o Arcebispo de Paris, Monsenhor Michel Aupetit, desejou "a mobilização de todos" para a reconstrução da catedral de Notre-Dame, uma "joia arquitetónica de uma memória coletiva".

Símbolo do estilo gótico em França, com 14 milhões de visitantes anuais, a catedral, localizada no meio da Île de la Cité, faz parte do "património arquitetónico e espiritual de Paris, da França e da humanidade", considerou o Papa Francisco.

De acordo com a Reuters, o Vaticano manifestou disponibilidade para colaborar nos trabalhos de recuperação do monumento mais visitado da Europa.

A catedral de Notre-Dame encontrava-se em obras de restauro no seu exterior quando, na segunda-feira à tarde, deflagrou um violento incêndio que demorou cerca de 15 horas a ser extinto.

A Procuradoria de Paris disse que os investigadores estavam a considerar o incêndio como um acidente.

O Presidente Emmanuel Macron prometeu que a catedral do século XII será reconstruída.