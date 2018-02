Pub

O papa Francisco pediu hoje às instituições públicas que promovam um "novo humanismo económico" e desencorajem, com as suas políticas, "o crime sério" de usura causado por fenómenos como o jogo.

"A usura é um pecado grave: acaba com a vida, prejudica a dignidade das pessoas, é um veiculo de corrupção e evita o bem comum", disse o pontífice durante uma audiência.

O papa Francisco apelou assim às instituições que tomem medidas adequadas para desencorajar este crime, referindo-se assim aos jogos de azar.

Francisco recomendou que estes possam ser evitados educando as pessoas para que tenham um estilo de vida sóbrio e capaz de distinguir entre o que é supérfluo e o que é necessário, não contraindo dívidas que poderiam ser evitadas.

"É importante recuperar as virtudes da pobreza e do sacrifício para não se tornar escravo das coisas, nem do sacrifício, porque na vida não se pode ter tudo."

