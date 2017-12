Pub

O papa Francisco pediu hoje orações para a população da ilha de Mindanau, nas Filipinas, que foi atingida por uma tempestade tropical que causou pelo menos 200 mortes, havendo ainda dezenas de pessoas desaparecidas e uma enorme devastação.

Depois de rezar a oração do Angelus, Francisco orou pelo povo de Mindanau e pediu que "Deus acolha as almas dos mortos e dê conforto a todos que sofrem".

O Papa pediu aos fiéis, reunidos na Praça de São Pedro, para orarem por toda essa população, ficando em silêncio por alguns segundos.

A tempestade tropical Tembin deixou hoje as Filipinas, agora com categoria de tufão, mas para trás ficaram cerca de 200 mortos e dezenas de desaparecidos na ilha de Mindanau, no sul daquele país asiático.