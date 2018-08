Papa implora "perdão do Senhor" pelas vítimas de abusos sexuais na Irlanda

O Papa pediu perdão no santuário de Knock

Abusos sexuais dominam visita do Papa à já não tão católica Irlanda

Milhares nas ruas de Dublin, mas nem todos para dar as boas-vindas ao Papa

Ex-núncio nos EUA acusa o Papa de conhecer abusos do cardeal McCarrick

O Papa Francisco "implorou" hoje "o perdão do Senhor" pelas agressões sexuais cometidas na Irlanda por padres católicos, no segundo dia da sua visita ao país.

"Eu imploro o perdão do Senhor por esses pecados, pelo escândalo e traição sentidos por muitos na família de Deus", disse o Papa durante uma visita ao Santuário de Knock, a cerca de 180 quilómetros de Dublin.

Desde 2002, mais de 14 500 pessoas foram vítimas de abuso sexual por padres na Irlanda. A hierarquia da igreja irlandesa é acusada de ter encoberto centenas de sacerdotes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Várias investigações também revelaram práticas de adoções ilegais de crianças nascidas de mulheres solteiras, realizadas pelo Estado irlandês com a cumplicidade da igreja católica.

A magnitude dos escândalos explica em parte a perda de influência da igreja sobre a sociedade irlandesa, historicamente muito católica nos últimos anos.

"Nenhum de nós pode deixar de se sentir movido pelas histórias de menores que sofreram abusos, que foram roubados da inocência e que foram deixados para trás por lembranças dolorosas. Esta ferida aberta desafia-nos a sermos firmes e determinados na busca da verdade e da justiça", disse o pontífice citado pela AFP.

No sábado, em Dublin, o papa tinha falado da sua "vergonha" e "sofrimento" perante o "fracasso das autoridades eclesiásticas" em lidar adequadamente com os "crimes desprezíveis" do clero na Irlanda.

Antes de Francisco, Bento XVI, seu antecessor, escreveu em 2010 uma carta a todos os católicos irlandeses, reconhecendo a responsabilidade da igreja nos abusos cometidos na Irlanda.