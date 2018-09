Papa Francisco poderá visitar Moçambique em 2019

O Papa Francisco (esquerda) com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi (direita).

O Papa Francisco poderá visitar Moçambique no próximo ano, em resposta a um convite formulado esta sexta-feira no Vaticano pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, noticiou a Rádio Moçambique.

O papa respondeu positivamente ao convite de Filipe Nyusi, na presença dos jornalistas, no final de um encontro de cerca de 20 minutos, que os dois líderes mantiveram na Biblioteca do Papa no Vaticano.

O canal privado STV adianta que, na sua resposta, Francisco afirmou que, se ainda tiver vida, "certamente" que vai visitar Moçambique.

Para simbolizar o convite, o Presidente moçambicano ofereceu um quadro pintado por uma menina em que pede ao papa Francisco para visitar o país.

Filipe Nyusi termina esta sexta-feira uma visita de dois dias ao Vaticano, onde se reuniu com dirigentes da Igreja Católica locais para agradecer o apoio nos esforços de manutenção de paz em Moçambique e em projetos de desenvolvimento social e económico.