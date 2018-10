Papa canoniza mártir salvadorenho Oscar Romero e papa Paulo VI

Na maior feira do livro do mundo, que termina neste domingo, várias vozes alertaram para a violação dos direito humanos e para os riscos da vaga populista e nacionalista em curso. Na Alemanha, na Europa e no mundo em geral. AfD, partido de extrema-direita alemão, deverá pôr em causa a maioria absoluta da CSU nas eleições deste domingo na Baviera. Pela primeira vez no pós-Segunda Guerra Mundial. E, em duas semanas, ter importantes ganhos nas eleições no estado do Hesse.