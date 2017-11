Pub

Dois homens terão começado altercação no metro que deu origem ao pânico e obrigou à intervenção da polícia, que assumiu tratar-se de um ataque terrorista

Dois homens entregaram-se à polícia na sequência do incidente que ontem provocou o pânico numa estação de metro em Londres, levando à evacuação da estação de Oxford Circus, no centro da capital britânica e numa das áreas comerciais mais frequentadas da cidade.

Várias pessoas ficaram feridas e pelo menos nove tiveram de ser levadas para o hospital, quando tentavam escapar depois de, alegadamente, ter sido ouvido um tiroteio no local, pouco antes das 17:00. A polícia respondeu como se se tratasse de um ataque terrorista, mas desmobilizou horas depois, sem provas de tiros disparados ou rasto de suspeitos.

A polícia dos transportes de Londres indicou este sábado que o incidente parece ter começado com uma altercação entre dois homens na plataforma da estação de metro. Os dois indivíduos, com 21 e 40 anos, entregaram-se voluntariamente numa esquadra da polícia e foram interrogados, depois de as autoridades divulgarem imagens que os mostravam na estação, alertando que estavam a ser procurados.

Citado pelo The Guardian, Stuart Crichton, o diretor de operações do serviço de ambulâncias de Londres, revelou que muitas pessoas foram assistidas quando tentavam fugir da zona de Oxford Circus. "Demos alta a sete doentes no local e levámos oito pessoas para dois hospitais centrais de Londres, com ferimentos ligeiros. Também levámos uma pessoa para um centro de traumatologia por ferimentos numa perna".

"Dada a natureza da informação que recebemos, a polícia metropolitana agiu em concordância com as nossas operações e como se o incidente fosse terrorista, inclusivamente destacando agentes armados", informaram as autoridades em comunicado.

Os dois homens ter-se-ão entregado à polícia na sequência de vários apelos feitos pelas autoridades, para que quem tivesse informações sobre o ocorrido contactasse a polícia.

Cerca de 90 minutos após o alerta, a estação de Oxford Circus reabriu e até a Royal Variety Performance, espetáculo que contou com a presença da família real, prosseguiu no London Palladium nas imediações, ainda que com algum atraso.