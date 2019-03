Pânico na Disneyland Paris devido a avaria nas escadas rolantes

Gritos, correria, confusão. Por volta das 21.00 locais, produziu-se um movimento de pânico na Disney Village, no parque de diversões francês da Disney. Rapidamente se multiplicaram mensagens sobre um "atentado".

A uma fonte do belga DH, uma fonte afirmou que os visitantes receberam instruções para ficarem confinados nos hotéis, restaurantes e outros espaços comerciais, enquanto a polícia de intervenção se deslocou para o local.

A causa do movimento de pânico, ao que o jornalista do canal LCI William Molinié apurou, foi o ruído produzido por uma escada rolante que se avariou, tendo sido confundido com o de tiros.

Segundo a autarquia de Seine-et-Marne, há a registar alguns feridos ligeiros na sequência da debandada.

Também o Ministério do Interior confirmou, em mensagem em inglês, que o movimento de pânico foi um "falso alarme". "As forças de segurança confirmam que não existe ameaça", informou, em mensagem no Twitter. A mensagem termina com um apelo: "por favor partilhe apenas informação de uma fonte fiável."

Ainda assim, alguns visitantes queixaram-se através das redes sociais de estarem fechados, sem receberem informações.

Outros perguntavam por que motivos foram revistados à saída.