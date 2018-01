Pub

Redes sociais incendiaram-se com declarações racistas do Presidente norte-americano, que recebeu "recados" de todo o mundo

Depois do Presidente dos EUA ter lamentado que o país receba imigrantes provenientes de "países de merda", como o Haiti e as nações da África, e não da Noruega, o Twitter fervilhou com mensagens de resposta à pergunta polémica.

Norte-americanos, mas também netos e filhos de imigrantes noruegueses e alguns habitantes dos países africanos visados quiseram mostrar a Donald Trump que a América é que é que não é um país apetecível, uma vez q ue tem "um presidente de merda".

"Por que razão temos todas estas pessoas de países de merda a virem para aqui?", afirmou Donald Trump, durante uma reunião com deputados na Casa Branca, segundo vários meios de comunicação social norte-americanos.

O Presidente dos Estados Unidos recorreu ao calão, com a expressão "shithole countries", depois de dois senadores lhe terem apresentado um projeto de lei migratório ao abrigo do qual seriam concedidos vistos a alguns cidadãos de países que foram recentemente retirados do Estatuto de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês), como El Salvador, Haiti, Nicarágua e Sudão.

As redes sociais de todo o mundo reagiram.

No Haiti, as pessoas usaram o Twitter para partilhar fotos do seu país de colinas verdes, palmeiras e água azul-turquesa.

"Hey #ShitHolePresident!" escreveu Harold Isaac. "Aqui está o meu país de merda".

O cartoonista político queniano Victor Ndula, que já criticara as políticas de imigração de Trump no passado, desenhou um mapa de África sob a perspetiva da Casa Branca: o país está dividido pelos pontos cardeais, com o acréscimo da palavra "merda":

Os tweets também vieram dos EUA:

"Ninguém na Noruega quer ir para esse país de merda. Eles têm cuidados de saúde para todos, proteção familiar, educação gratuita e um verdadeiro controlo de armas", pode ler-se num dos tweets de reação ao tema.

"Porque é que haveríamos de nos mudar para um país que tem um Presidente de merda?", tweetou um nova-iorquino simulando a resposta dos noruegueses à frase de Trump.

Houve até reações da Suécia:

"É claro que as pessoas da Noruega iriam adorar viver num país onde as pessoas têm mais possibilidade de serem atingidas a tiro, viver na pobreza, não terem acesso a cuidados de saúde por serem pobres, não terem uma licença parental remunerada ou um seguro de saúde e onde se veem poucas mulheres no poder político", lê-se noutro tweet.

Mas filhos e netos de noruegueses também deixaram "recados" a Trump:

"Os meus pais vieram da Noruega e se hoje estivessem vivos fariam as coisas de outra forma. Ou ficariam na Noruega ou talvez tivessem escolhido um país menos merdoso. Como o Zimbabwe", tweetou um norte-americano filho de imigrantes noruegueses.

Entretanto, Donald Trump negou, esta sexta-feira, através do Twitter, ter utilizado a expressão "shithole" quando se referia aos países, embora tenha admitido ter usado "linguagem dura" durante o encontro.

Mas, logo após este desmentido, o senador democrata Dick Durbin, que esteve na reunião de quinta-feira, garantiu que Trump utilizou expressões "recheadas de ódio, vis e racistas" de forma repetida.

"Não consigo acreditar que na História da Casa Branca, na Sala Oval, alguma vez um Presidente tenha proferido as palavras que eu próprio ouvi o nosso Presidente dizer", disse Durbin, citado pelo correspondente da CNN na Casa Branca, Jim Acosta.