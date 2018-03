Amigos lançaram o alerta, uma vez que a família deixou de dar notícias após a primeira noite no hotel

Pub

Os corpos das vítimas, turistas norte-americanos, foram encontrados esta sexta-feira de manhã

Uma família de turistas norte-americanos foi encontrada morta num resort no México e o resultado das autópsias confirmou, este domingo, que a causa da morte se deveu a asfixia por inalação de gases tóxicos. A hipótese de crime ou de suicídio foi descartada pelas autoridades mexicanas.

Os corpos de Kevin Sharp, 41, da mulher Amy, de 38, e dos dois filhos, Sterling, de 12, e Adrianna, de 7, foram encontrados na sexta-feira de manhã no resort de Akumal, em Tulum, na península de Iucatã, a cerca de uma hora de Cancun.

Familiares e amigos desta família do Iowa tinham lançado o alerta na quinta-feira, pedindo informações sobre o paradeiro dos Sharp, uma vez que estes tinham deixado de dar notícias desde o dia da sua chegada, na noite anterior à descoberta dos corpos.

Peritos dos serviços de proteção civil do México estão agora a analisar as condutas de gás do condomínio e deverão apresentar um relatório em breve.