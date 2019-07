Pais de Maddie pedem a turistas que afixem cartazes nas férias para encontrar a menina

Documentário sobre Maddie McCan já tem trailer e uma polémica com os pais

Turistas britânicos com viagens marcadas para o estrangeiro estão a ser encorajados a levar cartazes de Madeleine McCann pela campanha oficial lançada pelos pais para encontrar a criança inglesa desaparecida em Portugal em 2007.

"Vai de férias? Por favor, considere usar as nossas etiquetas de bagagem e cartazes. Pode descarregar e imprimir em casa. Se afixar o cartaz, peça permissão primeiro. Obrigado por não desistir de Madeleine", divulgou a campanha Find Madeleine na rede social Facebook, onde algumas pessoas responderam, indicando que o vão fazer em países como Japão, Espanha ou Hungria.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais de dois milhões de britânicos visitaram Portugal nos últimos três anos, mas muitos mais viajam anualmente para Espanha, França e Itália.Na página de Internet onde estão disponíveis cartazes em 17 línguas, incluindo português, inglês, espanhol, árabe, dinamarquês, filipino, romeno, russo ou turco, é explicado que "há muitos casos de crianças raptadas que foram encontradas e devolvidas às suas famílias - mesmo depois de longos períodos de tempo".

"Pode ser o cartaz que traz a Madeleine para casa", dizem os pais da menina

A mesma página alega que uma em cada seis crianças é recuperada após ser reconhecida por um cartaz e que é por isso que a campanha lançou esta iniciativa.

Este é um dos cartazes da campanha lançada pelos pais de Maddie. Estão disponibilizados cartazes em 17 línguas © Página da internet da campanha Find Madeleine

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, a 3 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.

Polícia britânica recebeu cerca de 332 mil euros para continuar a investigação

Nos posters, aparece a imagem da criança na altura e também retratos com a aparência que ela poderá ter agora, passados 12 anos.

Num dos cartazes aparece a imagem de Maddie com a aparência que poderá ter agora, aos 12 anos © Página da internet da campanha Find Madeleine

"Estamos muito gratos a todos por descarregarem e afixarem um poster - pode ser o cartaz que traz a Madeleine para casa", diz o apelo.

A polícia britânica recebeu recentemente cerca de 300 mil libras (332 mil euros) para continuar a investigação iniciada em 2012 e que até agora já custou perto de 12 milhões de libras (14 milhões de euros).

A Polícia Judiciária (PJ) reabriu a investigação em 2013, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria Geral da República em 2008, ilibando os três arguidos, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e um outro britânico, Robert Murat.