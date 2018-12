Pai Natal deixou as ilhas Fiji. Veja para onde vai a seguir

Chama-se NORAD Tracks Santa e é um serviço oferecido no Natal a todos os que ainda acreditam no Pai Natal ou que querem muito continuar a acreditar. No site qualquer pessoa consegue não só saber em que zonas do mundo o velhinho das barbas brancas já esteve - se clicar em cima de cada imagem, que representa um país ou cidade, há informações sobre esse local - como também saber para onde se dirige a carruagem de renas.

De acordo com a informação que consta na página oficial da NORAD no Facebook, começou a "seguir" o Pai Natal depois dw uma loja lnos EUA pedir para as crianças ligarem para o Pai natal através de uma linha telefónica especial. No anúncio, o número estava incorreto e as ligações caíram todas na linha de operações do Commander-in-Chief.

O Diretor de Operações, Harry Shoup, recebeu a primeira ligação para o Pai Natal e disse à sua equipa para ver no radar se existia alguma indicação da rota do velhinho. E havia. Desder então, as crianças recebem uma atualização sobre a posição do Pai Natal.

Além de fornecer o trajeto da visita mais esperada desta noite, o site tem ainda dezenas de voluntários disponíveis para falarem com os mais pequenos. E sim, eles falam "elfo".