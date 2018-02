Criança deu à luz no sábado no hospital de Múrcia

Pub

Polícia interrogou família no hospital

O pai da menina de 11 anos que deu à luz no sábado passado num hospital de Múrcia, em Espanha, é o irmão de 14 anos, informa a agência Efe, citada pelo El País.

A investigação da polícia - chamada para averiguar eventual delito, uma vez que em Espanha a idade mínima do consentimento para relações sexuais são os 16 anos - concluiu para já que o irmão da menor teria 13 anos quando aconteceram as relações sexuais e que terão sido consentidas.

Os familiares de ambos os menores foram interrogados no hospital. A menina de 11 anos foi internada na sexta-feira com dores fortes, tendo os pais chamado uma ambulância julgando que a criança estava com dores de estômago. Deu à luz no sábado e tanto a mãe como o filho estão bem.