68 páginas e 43 contas de apoio a Bolsonaro eliminadas pelo Facebook

Eram 68 páginas e 43 contas. Todas elas com discursos de apoio ao candidato presidencial brasileiro Jair Bolsonaro e todas elas também contas falsas de spam. Foram, esta segunda-feira, removidas pelo Facebook, que anunciou em comunicado oficial ter visto violadas as suas políticas de autenticidade.

De acordo com a nota da empresa, as páginas estavam sob o controlo de um grupo designado Raposo Fernandes Associados (RFA), que procurava cliques e visitas para sites externos à rede social através das publicações nestas contas. Páginas estas com um número alargado de anúncios, conhecidas como "ad farms".

Uma reportagem divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo apontava esta rede como a maior rede pró-Bolsonaro, que garantiu 12,6 milhões de interações no Facebook, durante um mês, e era seguida por mais de 16 milhões de utilizadores da rede social. "Correio do Poder", "Movimento Contra Corrupção", "Folha Política" e "TV Revolta" são alguns exemplos das páginas mais populares.

Segundo a empresa, a remoção das páginas e contas deveu-se ao "comportamento - como o facto de estarem a usar contas falsas e repetidamente publicando spam - e não pelo conteúdo" publicado. O Facebook explica que a rede que geria estas publicações na rede social violou as suas regras de autenticidade e de spam por ter recorrido a contas falsas e duplicadas para o efeito.

A RFA, administrada pela empresa Novo Brasil Empreendimentos Digitais, promove notícias falsas e mensagens propagandistas de apoio ao setor conservador brasileiro, através de sites e páginas nas redes sociais.

A segunda volta das eleições presidenciais no Brasil decorre já no próximo dia 28 de outubro, antecedida por uma campanha eleitoral marcada por manifestações nas ruas e polémicas, principalmente na esfera digital.

Na semana passada, o rival de Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, revelou que iria proceder à impugnação da candidatura do adversário. Em causa está a compra de pacotes de mensagens contra o PT, partido de Haddad, no Whatsapp e nas redes sociais, por parte de empresas brasileiras apoiantes de Bolsonaro. "Organização criminosa, caixa dois (não declaração dos gastos da campanha), calúnia, difamação e lavagem de dinheiro" são os cinco crimes pelos quais o líder do PT acusa o seu rival.