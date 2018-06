Pub

Conhecido como Sweet Paul, Paul Ogallo vai ter de escolher entre "ser rapper ou ser padre", explicou à BBC ​​​​o bispo Philip Anyolo, da diocese de Homa Bay, no Quénia

"Os jovens chamam-me Sweet Paul porque eu faço rap doce", explicava Paul Ogallo à BBC em maio. Agora o padre da queniano foi suspenso pela Igreja Católica e proibido de celebrar missa durante um ano. "Terá de escolher entre ser rapper e ser padre", explicou à televisão britânica o bispo de Homa Bay, Philip Anyolo.

Antes da suspensão, o padre Ogallo celebrava parte da missa em rap e no final da cerimónia religiosa trocava a sotaina pela T-shirt e lenço na cabeça. Agora, o bispo Anyolo garante que o sacerdote poderá continuar a usar a música para chamar jovens para a igreja. Mas não durante a missa.

A ideia de usar o rap nas celebrações surgiu a Paul Ogallo em 2004, depois da morte de três jovens num evento musical em Nairobi. O padre decidiu então oferecer aos jovens a oportunidade de ouvirem música num local seguro.

Suspenso no início do mês, o sacerdote tem agora "um ano para pensar sobre a seriedade com que encara a vida na igreja", garantiu o bispo Anyolo. Mas pode continuar a celebrar missas privadas.

Dos 49 milhões de quenianos perto de 85% são cristãos. Apesar de o catolicismo ter chegado ao Quénia com os portugueses no séxulo XV, hoje os protestantes são a maioria dos cristãos na antiga colónia britânica.