Pároco de Matão, no interior de São Paulo, estava a ser ameaçado por ex-detido com quem mantinha relação. Pediu ajuda a amigo polícia, que acabou morto em tiroteio

O padre da igreja de Santo Expedito, em Matão, cidade de 82 mil habitantes que fica 300 quilómetros a norte de São Paulo, foi afastado na quinta-feira após um caso que envolve sexo e crime. Por estar a ser chantageado pelo amante, um ex-presidiário, o pároco pediu a intervenção de um polícia amigo que acabou morto após tiroteio.

Edson Maurício, religioso de 50 anos, mantinha uma relação com Edson Silva, de 32, que saiu da prisão em 2006 após condenação por roubo e tráfico de droga e é mais conhecido por Banana. Dois amigos e cúmplices de Banana gravaram em vídeo uma relação sexual entre ele e o padre nos últimos dias. Depois, confrontaram o religioso com a gravação e exigiram-lhe 80 mil reais (um pouco mais de 20 mil euros) para não divulgar as imagens.

A sentir-se extorquido, o padre recorreu a um polícia amigo que concordou, mesmo de folga, em sair de uma cidade vizinha, Araraquara, acompanhado por mais dois agentes para averiguar o caso. Ao chegar a casa do pároco de Matão, o sargento Paulo Arruda pediu-lhe para chamar Banana. Banana foi então ao local acompanhado pelos dois cúmplices, também com cadastro na polícia, e deparou-se com o padre, com Arruda e com os colegas. Iniciou-se um tiroteio de que resultou a morte de Arruda, agente premiado, casado e pai de três filhos.

Após o caso ser tornado público, a diocese da região suspendeu o padre Edson Maurício com base "no cânone 1395, parágrafos 1 e 2, do Código de Direito Canónico", segundo nota. O bispo Dom Paulo Costa também lamentou o episódio e pediu desculpa aos fiéis "por este ato isolado contra a conduta moral e os valores evangélicos".

O padre Maurício está incontactável, quer em casa, quer na igreja, mas à disposição da justiça para esclarecer o caso. E já admitiu manter relação de foro íntimo com Banana. Banana, que como os colegas é dado como foragido, foi no entanto entrevistado pela TV Record. "O padre queria que todos os dias eu ficasse com ele, todos os dias, acabou por separar-me da minha esposa", disse. Falando sob orientação do seu advogado, Banana confessou ainda que pediu aos dois cúmplices para gravar a relação íntima com o padre mas negou ter disparado contra o polícia falecido.

A polícia local promove "uma caça ao homem ininterrupta" a Banana e a Luiz Venção e Diego Santos, os seus cúmplices, segundo o tenente-coronel da região Adalberto Ferreira. E lançou também um inquérito interno para apurar porque o sargento Arruda e mais dois agentes se deslocaram ao local no horário de folga e fora da sua área de jurisdição.

Em São Paulo