Existirá um ferido devido à explosão. Cidade texana de Austin tem vivido sob um clima de medo depois de quatro explosões nas últimas semanas

Um funcionário ficou ferido quando um pacote com pregos e outros fragmentos explodiu numa delegação da FedEx (empresa que trata correspondência e tem vários serviços de logística) em Schertz, perto de San Antonio, Texas, informaram os bombeiros locais.

O pacote, que tinha como destino a cidade de Austin, explodiu pouco depois da meia-noite local, explica a Reuters.

Schertz fica a cerca de 104 quilómetros de Austin, cidade onde ocorreram quatro explosões nas últimas semanas que estão a ser investigadas pelas autoridades e que estão a preocupar a população.

No entanto, explica a Fox News, as autoridades ainda não estabeleceram uma ligação entre esta última explosão e as quatro de Austin, que já fizeram dois mortos e quatro feridos.

Existe, inclusivamente, uma recompensa de cerca de 93 mil euros para informações que conduzam à detenção do autor dos ataques. As autoridades acreditam que se está "claramente a lidar com o que acreditamos ser um bombista em série".

