O novo presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, revelou como prepara uma semana de trabalho à frente dos destinos do país.

O sucessor de Mariano Rajoy na presidência espanhola revelou através do Twitter um pouco do seu dia-a-dia.

Assim, o secretário-geral do PSOE começa o dia com uma corrida matinal à volta da sede do governo espanhol, no palácio La Moncloa, em Madrid. Depois de alguns alongamentos, o político relaxa com mimos do seu animal de estimação, o cão Turca.

Rotina que garante que a semana de trabalho irá correr realmente bem, segundo o as imagens e o vídeo difundidas pelo palácio.

Recorde-se que Pedro Sánchez assumiu a presidência espanhola no início de junho, depois de ter apresentado uma moção de censura ao governo de Mariano Rajoy. Com 180 votos a favor, 169 contra e uma abstenção, o Governo do PP caiu.