Não haverá sobreviventes da queda do Boeing 737. Equipas encontraram "restos humanos"

Avião indonésio com 188 pessoas a bordo caiu no Mar de Java

As equipas de socorro encontraram "restos humanos" no local do acidente acrescentando que é provável que os 189 ocupantes do avião estejam todos mortos. Os meios de resgate recuperaram partes de corpos no mar, além de bens que se acredita pertencerem aos passageiros, como sapatos de bebé e documentos de identificação.

O Boeing 737 fazia a ligação entre a capital indonésia e Sumatra quando se despenhou no mar, esta segunda-feira de manhã, treze minutos após a descolagem e depois de ter desaparecido do radar do aeroporto de Jacarta.

Edward Sirait, presidente da companhia de aviação low cost indonésia, Lion Air, disse que o aparelho registou problemas técnicos no último voo, mas que foram solucionados, mas não especificou que tipo de problema tinha sido detetado.

O Diretor-geral do organismo de Transportes Aéreos indonésios afirmou que o avião que fazia a ligação entre Jacarta e Pangkal Pinang (Sumatra) pediu para regressar ao aeroporto da capital pouco depois da descolagem.

"Também estamos confusos sobre oa razão do acidente, já que era um novo avião", disse Sirait.

A causa do acidente que envolveu o novo avião da companhia aérea operava apenas desde 15 de agosto -, ainda não é claro. É o primeiro grande acidente a envolver um Boeing 737 Max - uma versão atualizada do 737. Era uma aeronave usada apenas em viagens de curta distância.

A companhia aérea opera com 11 aviões Boeing 737 Max 8, mas os outros não apresentaram problemas técnicos semelhantes e não há planos para suspender a frota.

"O avião caiu na água e ficou a 30 a 40 metros de profundidade", disse o porta-voz da Agência de Busca e Resgate, Yusuf Latif, à agência de notícias AFP. "Ainda estamos à procura dos restos do avião."

"Temos de encontrar os destroços principais ", revelou Bambang Suryo, diretor operacional da agência de resgate da Indonésia.

Quem ia a bordo?

Segundo um comunicado da Lion Air, quem ia ao comando do avião eram um piloto e copiloto experientes, com mais de 11 mil horas de voo. Viajavam ainda dois comissários de bordo e um técnico.

Vinte funcionários do Ministério das Finanças da Indonésia estão entre os passageiros,segundo a BBC. Trabalhavam nos escritórios do Ministério das Finanças em Pangkal Pinang, mas estavam em Jacarta no fim de semana. Costumavam apanhar frequentemente esta ligação.

Muitos familiares das pessoas que seguiam a bordo do Boeing 737 estão reunidos no centro de crise no aeroporto Halim Perdanakusuma, em Jacarta. São a imagem do desespero, enquanto preenchem formulários onde indicam a relação de parentesco que têm com os desaparecidos.

Murtado Kurniawan é um dos familiares que escreveu, no topo da folha, "marido". A mulher - são recém-casados - estava no voo, a caminho ​​do trabalho.

"Não posso viver sem ela, amo-a", disse à correspondente da BBC na Indonésia. "A última coisa que lhe disse foi para ter cuidado. Preocupo-me sempre quando ela vai embora. Quando vi, na televisão, que o avião tinha caído, todo o meu corpo fraquejou", desabafou.

A Boeing já enviou as condolências aos familiares das vítimas e disse estar "disponível para fornecer assistência técnica à investigação".

Entretanto, a Austrália disse aos funcionários do Governo que parassem de usar a companhia aérea até que as conclusões da investigação fossem divulgadas.

A Indonésia, um arquipélago do sudeste asiático de 17.000 ilhas e ilhotas, é altamente dependente de ligações aéreas, sendo que os acidentes são comuns.

Em agosto, uma criança de 12 anos sobreviveu a um acidente aéreo que matou oito pessoas numa área montanhosa da remota província de Papua (leste).

Em dezembro de 2016, 13 pessoas morreram quando um avião militar se despenhou perto de Timika, outra região montanhosa de Papua.

Em agosto de 2015, um ATR 42-300 da companhia aérea indonésia Trigana Air, que transportava 49 passageiros e cinco tripulantes, todos indonésios, caiu nas Montanhas Bintang. Nenhum sobrevivente foi encontrado.