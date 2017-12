Opositor N.º 1 de Putin exibe apoio e exige ser candidato

Pub

Apoiantes de Alexei Navalny saíram às ruas em várias cidades russas porque querem que ele seja candidato às presidenciais de 18 de março de 2018

Alexei Navalny não desiste. Impedido de se apresentar a eleições, até pelo menos ao ano de 2028, por ter sido condenado por fraude, o principal opositor do presidente russo exige poder candidatar-se às eleições de 18 de março de 2018 - às quais o favorito é, precisamente, Vladimir Putin. E, para isso, pediu ontem aos seus apoiantes, que saíram às ruas em duas dezenas de cidades da Rússia, que o proponham como candidato presidencial.

"A lei diz que precisamos somente de um grupo de pelo menos 500 pessoas, mas nós convocámos 20 (assembleias) em 20 cidades", escreveu ontem o político na sua página de internet. Segundo a lei, para uma pessoa ser candidata à presidência russa deve ter mais de 35 anos - Navalny tem 41 - tem que ter vivido de forma permanente na Rússia nos últimos dez anos e não pode ter ocupado o cargo de chefe do Estado durante mais do que dois mandatos consecutivos. Se o candidato for de um partido que já tem representação parlamentar, deve reunir 100 mil assinaturas, se for independente 300 mil, devendo ter não mais de 7500 assinaturas oriundas de cada subdivisão da Rússia e formar ainda grupos de apoio de pelo menos 500 pessoas.

Ontem houve ações a favor da candidatura de Alexei Navalny em cidades russas como Vladivostok, Irkoutsk, Rostov-sur-le-Don, Sampetersburgo ou Moscovo. "Este homem deve ser presidente ou poder participar pelo menos num debate em que possa suscitar questões difíceis", disse Youri Bertchenko, à reportagem da AFP. "Se Navalny não for autorizado a concorrer, não irei votar. Não há mais ninguém que queira ver como presidente", afirmou Marina Kourbatskaïa, outra das 300 apoiantes de Navalny ontem reunidos na capital russa.

As demonstrações de apoio a Alexei Navalny, que este ano já foi preso três vezes por organizar protestos não autorizados, surgiu um dia depois de Putin ter recebido o apoio do partido Rússia Unida. No sábado o presidente russo instou a oposição a ser responsável. "É necessário tratar com respeito a oposição responsável e capaz de agir. Ser oposição não significa apenas ter o desejo e a vontade de lutar contra o poder ou acusá-lo de todos os pecados capitais. Nós próprios conhecemos os problemas que o país enfrenta. Ser responsável significa ter um plano claro de ações positivas", sublinhou o homem que, a 18 de março, espera conseguir um quarto mandato como presidente da Rússia.

Vladimir Putin abandonou a liderança do Rússia Unida em 2012, quando o partido ficou desacreditado por denúncias de fraude nas eleições desse ano. Agora foi convidado a intervir no congresso do partido em Moscovo. "Este ano, o partido cumpre 16 anos e todo este tempo teve apenas um líder indiscutível, um líder que reúne as pessoas (...) e unifica a Rússia, um líder que conta com a confiança e com o apoio da maioria absoluta dos nossos cidadãos: Vladimir Vladimirovich Putin", disse o atual líder do Rússia Unida e primeiro-ministro russo Dmitri Medvedev.