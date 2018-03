Pub

Objetivo foi impedir votação sobre nova delimitação da fronteira com o Montenegro.

Uma granada de gás lacrimogéneo foi lançada no momento em que os deputados do Kosovo se preparavam para votar a nova delimitação da fronteira com o Montenegro. Os responsáveis não foram identificados mas a granada terá sido lançada a partir da bancada do Vetevendosje (Autodeterminação, esquerda nacionalista, na oposição).

Veja aqui o vídeo:

A sessão foi brevemente interrompida, mas quando retomou, uma segunda granada de gás lacrimogéneo obrigou à evacuação da sala. Polícias equipados com máscaras revistaram então a bancada do Vetevendosje.

Esta não é a primeira vez que tal acontece no Parlamento kosovar. Em 2015 e 2016, deputados da oposição já tinham lançado gás lacrimogéneo para impedir a eleição do presidente Hashim Thaçi e para protestar contra a aprovação de acordos com a Sérvia.

Independente desde 2008 (um estatuto ainda não reconhecido por alguns países da União Europeia), o Kosovo chegou a um acordo em 2015 com o Montenegro para a delimitação da fronteira entre os dois países que já pertenceram à Jugoslávia. A UE fez da ratificação deste acordo uma condição para a liberalização dos vistos dados aos cidadãos do Kosovo - o que facilitaria a vida aos 1,8 milhões de habitantes daquele país.