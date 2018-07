É preciso travar os "robôs assassinos"

As Nações Unidas estão a promover discussões oficiais sobre as armas autónomas, igualmente designadas de "robôs assassinos". Os debates, organizados no quadro da Convenção Sobre Armas Convencionais (CCAC), são dirigidas por Amandeep Gill, embaixador indiano junto da Conferência do Desarmamento, instância da ONU com sede em Genebra.

Gill explicou que os debates, que hoje têm a sua conclusão, concentram-se na "questão da caracterização" daquelas armas, ou seja, sobre a sua definição.

Os representantes de mais de 80 países também debatem um novo tratado internacional que proíbe o desenvolvimento, a produção e o uso de armas totalmente autónomas até 2020, refere o El Mundo.

"Para evitar que no futuro os 'robôs assassinos' tomem as decisões em vez dos humanos, os governos devem atuar agora", alertou Mary Wareham, da ONG Human Rights Watch e coordenadora da campanha "Stop killer robots (Parem os robôs assassinos) ", citada pelo jornal espanhol.

"A discussão está agora muito mais focada", reconheceu Richard Moyes, cofundador da campanha "Stop killer robots", para quem o ser humano deve, em última instância, continuar a ser quem toma a decisão de matar.

Os países "começaram a trabalhar para descrever o nível de controlo humano necessário" sobre estes sistemas de armas letais autónomas, adiantou Moyes, defendendo ser essencial que os Estados concordem que um humano que utilize qualquer tipo de arma "deve saber quando e onde a força será utilizada".

Quando está a aumentar o número de Estados que pedem uma proibição total dos "robôs assassinos", o setor privado e o mundo universitário preocupam-se cada vez mais com a ameaça que representam as armas que dependem inteiramente de informações de máquinas para decidir o que matar.

No passado mês de agosto, uma centena de responsáveis de empresas de robótica ou especializadas em inteligência artificial, entre os quais o multimilionário Elon Musk, escreveram uma carta aberta às Nações Unidas para alertar contra os perigos das armas autónomas.

Mas os países que parecem estar mais avançados neste domínio, como os Estados Unidos, a China, a Rússia e Israel, não se comprometeram até agora a limitar a utilização daquelas armas.

"A nossa maior preocupação é que as armas autónomas sejam implantadas antes que haja regulamentação e comecem a fazer vítimas", referiu ao El Mundo Camilo Serna, porta-voz da campanha "Stop killer robots"

Stuart Russell, professor de Ciências da Computação na Universidade de Califórnia, um dos especialistas que assinou a carta a alertar a ONU para este tipo de armamento, considera que as armas autónomas "são armas de destruição em massa com capacidade ilimitada para crescer". "Armas autónomas letais vão permitir que o conflito armado seja travado numa escala nunca antes vista (...) podem ser armas de terror, que ditadores e terroristas usam contra populações inocentes. (...) Não temos muito tempo para agir", alertou em declarações ao El Mundo.

Questionado se num futuro próximo vai ser possível ver guerras entre robôs como nos filmes de ficção, Russell não tem dúvidas: "É muito mais provável que em breve vamos ver robôs a caçar e a matar humanos. E depois sentiremos falta dos 'bons velhos tempos' das armas químicas".

Os sistemas de armamento automatizados têm a capacidade de identificar e eliminar alvos sem necessidade de uma ação humana e devem estar em breve operacionais nos campos de batalha, segundo especialistas.

Em novembro, a ONU tinha organizado uma primeira série de discussões sobre estes sistemas de armamento automatizados e decidido continuar os debates, embora reconhecendo ser remota a perspetiva de um tratado para regular a sua utilização.