Pub

Lei da tolerância zero decretada por Donald Trump já separou 2300 das crianças dos pais. O paradeiro da menina que se tornou o símbolo deste caso é incerto

A foto tirada pelo repórter fotográfico John Moore emocionou o mundo e transformou-se no símbolo do sofrimento que milhares de crianças têm passado pela aplicação da "tolerância zero" com a imigração ilegal decretada pela administração Trump.

Hoje, alegadamente a pequena Yanela e a mãe, ambas de nacionalidade hondurenha, estão num centro de detenção do Texas. Alegadamente porque, como escreve esta quinta-feira o Buzzfeed, o governo norte-americano não sabe, ou não informa, precisamente onde está.

Segundo o fotógrafo, a mãe e a criança entraram nos EUA através do México, passando em jangada o Rio Grande, tendo sido detidas em McAllen, no Texas. Daqui foram enviadas para "um centro de processamento". Mais não é conhecido.

O Buzzfeed anda desde sábado a contactar as autoridades norte-americanas pedindo informações sobre o paradeiro da criança e da mãe. E apesar de um porta-voz da Proteção Aduaneira e Fronteiriça (CBP, na língua inglesa) ter garantido que mãe e filha não foram separadas, não soube esclarecer onde se encontram nem se a mulher será processada judicialmente por entrada ilegal no território. Remeteu mais informações para o ICE -- o serviço de Imigração e Controlo de Fronteiras dos EUA.

Este, no entanto, também não soube ajudar, argumentando que não o poderiam fazer por não lhes ser facultado o nome e a data de nascimento da mãe da criança.

Informações que o CBP, por seu lado, afirmou não poder fornecer por estarem protegidas por normas de confidencialidade...

Pai apareceu na televisão

Entretanto, Denis Javier Varela Hernandez, 32 anos, que se identificou como sendo o pai da criança, deu uma entrevista a uma televisão americana na qual confessou ter ficado "com o coração partido" por ver "a menina a chorar".

O homem garantiu ainda que foi apanhado de surpresa com a decisão da mulher, que se chama Sandra, disse, de passar para os EUA com Yanela, deixando outros três filhos para trás.

Quanto ao paradeiro da mulher e da filha, afirmou apenas que "estão juntas" e "em segurança".