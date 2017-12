Pub

Pelo menos um animal morreu e oito pessoas tiveram de ser assistidas por inalação de fumo na sequência de um incêndio que atingiu hoje de manhã o Jardim Zoológico de Londres

Mais de 70 bombeiros estiveram envolvidos no combate ao fogo, que levou três horas para controlar.

As causas do incêndio que atingiu o zoo, localizado na zona central de Regent's Park, ainda são desconhecidas.

Algumas das pessoas assistidas, todos funcionários do zoo da capital britânica, também apresentavam sinais de estado de choque.

O animal que morreu é um porco formigueiro. Quatro suricatas estão dadas como desaparecidas na sequência do incêndio que afetou o café e a loja do zoológico londrino.

"Cerca de metade do café e da loja do zoo, que também têm uma área com animais, está destruída agora", disse um porta-voz da brigada anti-incêndios de Londres.

"O zoo vai continuar fechado até novo aviso e vamos trabalhar em estreita colaboração com os investigadores para determinar as causas do incidente", acrescentou a mesma fonte.

