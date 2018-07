Oito homens julgados por violar e matar menina de 8 anos

Oito homens acusados de violar e matar uma menina muçulmana de 8 anos em Caxemira, na Índia, começaram a ser julgados esta segunda-feira.

A menina foi mantida em cativeiro num templo, onde foi abusada sexualmente durante uma semana, até ser estrangulada e apedrejada, o que levou à sua morte, em janeiro, refere a polícia. A vítima faz parte de uma comunidade nómada desta região indiana.

O crime levou a protestos em várias cidades indianas, nos últimos dias. Os manifestantes revoltaram-se pelo apoio que foi dado aos acusados por alguns ministros do partido do primeiro-ministro Narendra Modi, Partido Bharatiya Janata. Um outro caso de violação envolvendo um legislador do mesmo partido, mas desta vez no estado Uttar Pradesh - mais populoso e pobre, no norte - também foi visado durante os protestos.

Este caso que agora chega a julgamento trouxe à memória as manifestações de 2012, quando um grupo violou e matou uma mulher num autocarro em Nova Deli, e que levaram o congresso a aprovar novas leis que condenassem os violadores. Entre as novas punições está prevista a pena de morte.

Ainda assim, a Índia continua a registar elevadas taxas de crime contra mulheres e crianças: as violações subiram 60% entre 2012 e 2016, para um total de 40 mil. Além dos muitos que continuam por reportar, especialmente nas zonas rurais.

São esperadas mais manifestações esta segunda-feira na capital (Nova Deli) e em Ahmedabad, a capital do estado natal do primeiro-ministro Narendra Modi, Guzerate, onde também surgiram novas denúncias de violação e assassinato de uma outra criança. Neste caso, uma menina de 10 anos, cujo corpo apareceu há uma semana, e que, segundo a polícia revelou este domingo, apresentava 86 marcas de golpes. Ainda não foi possível identificar a vítima.

O primeiro-ministro falou ao país na sexta-feira passada para garantir que os criminosos não iam ser protegidos. Acabou criticado por falar cedo demais. Narendra Modi recebeu ainda uma carta de 50 antigos chefes da polícia, embaixadores e altos funcionários públicos com críticas à sua resposta pouco firme. "A bestialidade e barbárie que envolve a violação e assassinato de uma criança de 8 anos mostram a profundidade da depravação em que caímos", refere a carta.