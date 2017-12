Pub

Oito pessoas, de origem maltesa, foram detidas na sequência das investigações sobre o assassinato da jornalista Daphne Caruana Galizia, anunciou hoje o primeiro-ministro de Malta, Joseph Muscat.

A jornalista maltesa Daphne Caruana Galizia, 53 anos, que revelou inúmeros casos de irregularidades e atos de corrupção cometidos por políticos malteses, foi vítima de um atentado à bomba no passado dia 17 de outubro.

Através de um comunicado, o primeiro-ministro afirma que os oito suspeitos são todos cidadãos malteses e que foram detidos hoje durante uma operação conjunta entre o corpo de polícia, as Forças Armadas e os Serviços de Informações.

As detenções, segundo o chefe do Executivo são o resultado das investigações que decorreram durante as últimas semanas.

Muscat acrescenta que os investigadores têm 48 horas para interrogarem os suspeitos para depois decidirem se apresentam queixa.

Até ao momento não foram divulgados detalhes sobre a operação de detenção dos oito cidadãos malteses.