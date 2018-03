Pub

Imagens estão a correr mundo após terem sido carregadas no YouTube

O vídeo do que aparenta ser um objeto estranho a voar próximo de um avião comercial foi carregado no YouTube e está a correr mundo.

As imagens, carregadas no YouTube pelo videógrafo Kerry Forides, da Kerry Cameraworks, foram captadas no dia 21 de março cerca das 16:30, sobre a Turquia, num voo com destino a Atenas, Grécia.

Veja aqui: