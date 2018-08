A polícia de Miami divulgou as imagens da chegada dos agentes ao resort de golf de Donald Trump, onde na sexta-feira passada houve um tiroteio. As imagens foram captadas por uma câmara instalada no colete de um dos polícias e mostra como estes se movimentaram quando chegaram às instalações.

Um homem entrou no resort a gritar palavras sobre o presidente dos EUA e recebeu a polícia com disparos. Acabou ferido nas pernas e detido. Foi depois identificado como Jonathan Oddi, de 42 anos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os agentes foram alertados para a situação durante a madrugada. Além do suspeito não houve feridos a registar. Jonathan Oddi já teve alta do hospital e está desde segunda-feira na prisão. Apesar de já ter sido presente a um juiz, ainda são desconhecidas as causas deste ataque.