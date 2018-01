Pub

Basta tirar os produtos das prateleiras e sair porta fora. A conta chega por smartphone.

Entrar, escolher os produtos e ir embora sem ter de esperar na fila para pagar. Este é o novo conceito do supermercado da Amazon, o Amazon Go em Seattle, que abriu esta segunda-feira ao público em geral, depois de ter sido testado pelos empregados da empresa.

Para poder fazer compras neste inovador supermercado, os consumidores têm apenas de descarregar uma aplicação e passar um código de barras por um scanner ao entrar na loja. Depois é só escolher os produtos, enquanto os sensores instalados na loja detetam os bens que estão a ser escolhidos e mal o consumidor sai da loja recebe a fatura no telemóvel.

O espaço abriu em 2016, na baixa de Seattle, mas apenas para aos colaboradores da Amazon que testaram o funcionamento da loja, até ser aberto ao público em geral

A Amazon Go tem como estratégia aumentar a presença da empresa no mercado do retalho alimentar, do qual controla apenas 1% nos EUA, através dos serviços de entrega ao domicílio (Amazon Fresh) e a entrega dos produtos encomendados numa hora (Prime Now).

Além do Amazon Go, a empresa prepara o lançamento de duas mercearias drive-in, em Seattle, com os consumidores a fazerem as suas compras numa aplicação - depois basta passar na loja e levar os produtos, sem ser preciso sair do carro.

