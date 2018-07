O que impede as famílias de abraçar os rapazes resgatados?

Histoplasmose, também conhecida por "doença das grutas". Esta é a doença que os rapazes sequestrados há duas semanas na gruta de Tham Luang Nang Non (norte da Tailândia) poderão ter contraído.

Por isso, os pais e familiares dos que já foram resgatados (oito, num total de 12, a que se soma o monitor), têm podido vê-los no hospital para o qual foram evacuados - mas sem lhes poder tocar. Isso só poderá acontecer quando, depois de análises ao sangue, for confirmado que não contraíram a doença.

A doença, não sendo tratada, pode revelar-se fatal. Silenciosa a princípio, manifesta-se com sintomas parecidos com os da gripe.

A histoplasmose contrai-se bebendo a água doce das grutas envenenada com as fezes dos morcegos e pássaros que as habitam. Resulta da ação do fungo histoplasma capsulatum, segundo a Wikipedia. É uma doença comum em pessoas com SIDA, por via das fraquezas dos seus sistemas imunitário.