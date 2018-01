Pub

Apesar de hábitos alimentares pouco saudáveis, Trump tem coisas positivas: não bebe álcool em fuma

Os resultados dos exames médicos de Donald Trump devem ser divulgados esta semana. Embora não sejam obrigatórios, segundo a lei, os exames médicos e a divulgação dos resultados tornaram-se a norma nos últimos anos e há alguma curiosidade sobre o estado de saúde do homem mais velho a ser eleito presidente dos Estados Unidos - agora com 71 anos.

Trump será examinado na sexta-feira pelo mesmo médico que o seu antecessor Barack Obama, no maior hospital militar do país, em Washington, e fará os testes habituais neste tipo de check-up: análises ao sangue, urina, eletrocardiograma, por exemplo.

Notícias recentes sobre os hábitos alimentares do presidente, que não gosta de fazer desporto, geraram ainda mais curiosidade: é conhecido o amor de Trump pela fast food e recentemente um artigo do The New York Times revelou que o presidente bebe uma média de 12 latas de Diet Coke por dia; e um polémico livro sobre o primeiro ano da administração Trump salienta que o magnata do imobiliário gosta de se retirar para o quarto às 18.30, para ver televisão, com um cheeseburger.

Outro livro, menos polémico, escrito em parte pelo antigo diretor de campanha de Trump Corey Lewandowski, revela que o jantar de Trump era muitas vezes qualquer coisa como "dois Big Macs, dois Filet-O-Fish, e um batido de chocolate".

Por outro lado, Trump tem coisas positivas: não bebe álcool, um hábito de muitos anos que atribuí ao alcoolismo do seu irmão, e não fuma.

Durante a campanha, dois meses antes das eleições de novembro de 2016, Trump revelou alguns resultados, de exames feitos pelo seu médico, numa entrevista televisiva com o Dr. Oz. NA altura admitiu que tinha peso a mais e que precisava de perder algum peso, mas colesterol e pressão estavam ótimas. Na altura, o médico pessoal de Trump disse que ele seria "o indivíduo mais saudável a ser eleito".

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, já disse que haverá uma leitura rápida dos resultados, para a imprensa. No entanto, Trump, como qualquer cidadão, tem direito à confidencialidade na relação com o médico, e não é obrigado a divulgar tudo. Em 2016, Barack Obama divulgou duas páginas que podem ser consultadas ainda no site da Casa Branca.