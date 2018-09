O passado negro da ilha onde Trump e Kim se vão encontrar

O atual nome da ilha Sentosa significa "paz e tranquilidade". É ali que Donald Trump e Kim Jong-un se vão encontrar na próxima terça-feira, naquela que será a primeira cimeira dos líderes americano e norte-coreano. Mas aquela ilha de Singapura nem sempre teve esse nome ou aqueles resorts, casinos, alguns dos melhores campos de golfe da Ásia e até um parque de diversões da Universal Studios.

Sentosa chamava-se Pulau Belakang Mati até 1972 - ano em que Singapura se empenhou num movimento de promoção turística da ilha -, expressão em malaio traduzida por "morte por detrás", que leva a que a ilha também fosse conhecida como a "ilha dos mortos".

Durante a Segunda Guerra Mundial aquele era o lugar de um campo japonês de prisioneiros de guerra para britânicos e australianos, recorda nesta quarta-feira o Guardian. Além disso, ali ocorreram execuções sumárias a chineses de Singapura suspeitos de estarem envolvidos em movimentos anti-japoneses, conta ainda o jornal britânico.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Trump e Kim vão reunir no complexo de luxo do Capella Hotel, anunciou nesta terça-feira Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, no Twitter.

Delegações de ambos os países ter-se-ão encontrado naquele hotel de luxo quatro vezes na última semana, para preparar a logística da cimeira, avançou a CNN, que aponta ainda a segurança como um dos fatores-chave para a escolha de Sentosa como lugar da cimeira cuja primeira data foi cancelada e que na próxima terça-feira juntará Estados Unidos e Coreia do Norte à mesa depois de um longo período de tensão entre os dois países.

Em 1965 a cidade-Estado de Singapura tornava-se independente da Malásia, com uma população de origem maioritariamente chinesa. Tem como línguas oficiais o inglês, o malaio, o mandarim e o tâmil. Hoje é um dos países mais ricos do mundo.