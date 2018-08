"O papel da Alemanha esteve sempre inflacionado"

Jornalista da Deutsche Welle TV, Ali Aslan esteve em Lisboa no Dia da Europa, que se assinalou quarta-feira, a participar numa conferência na Fundação Gulbenkian. De origem turca, o jornalista falou em entrevista ao DN sobre a situação da Europa, da Alemanha e da Turquia. Considera que o papel de Angela Merkel como líder do mundo livre não passa de uma invenção dos think tanks e que, dado o clima de culpabilização mútua atual, a Turquia não irá entrar na UE.

Donald Trump retirou os EUA do acordo sobre o nuclear do Irão, ​​​​​​​deixando a UE, praticamente sozinha, a defendê-lo. Posto isto, qual é a real força política da UE?

A UE vive uma grave crise: o Reino Unido quer sair da UE, há uma crise financeira que, na minha opinião, ainda não foi resolvida, há um novo presidente nos EUA com uma agenda particular, há conflitos internacionais por resolver, como o da Síria, que afeta a Europa, através da crise dos refugiados, há (não em Portugal) movimentos e partidos racistas, xenófobos a entrar nos parlamentos... Afirmar, neste momento, que a UE é forte ou unida é desonesto. Dito isto, acho que nenhum país, incluindo a Alemanha, tem outra alternativa que não seja estar na UE. Acho que o Reino Unido vai descobrir isso da pior forma. A retirada de Trump do acordo sobre o nuclear é algo muito crítico.

Vemos uns países que querem sair da UE, outros que querem entrar. No caso da Turquia, acha que alguma vez vai aderir à UE?

Se me tivesse perguntado isso há dez anos teria respondido de outra forma. Em 2005, foram iniciadas as conversações de adesão, o ambiente era muito mais amigável à adesão da Turquia. Agora, em 2018, a minha resposta é não. UE e a Turquia distanciaram-se, mais do que alguma vez vi, seria preciso muita imaginação para ter a Turquia membro da UE nos próximos 10 ou 20 anos. Acho que esse navio já saiu do cais.

Acha que o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, retirou a UE da sua estratégia? Ele antecipou as eleições, prometeu fazer campanha nos países europeus, embora isso no passado não tenha dado bom resultado. Procura o confronto?

Acabei de vir de Istambul, onde moderei um painel com políticos de topo do AKP [partido de Erdogan], no qual lhes coloquei essa questão. Garantiram que aprenderam a lição e não vão tentar fazer comícios na Alemanha, Austria, Bélgica ou França. A Turquia percebeu que não há interesse em provocar confronto com a UE. Se Erdogan mantém a UE na sua estratégia? Ironicamente, a Turquia ainda tem ministro dos Assuntos Europeus. Se perguntarmos aos turcos, eles dizem estar prontos a dialogar, que é a UE que não quer abrir novos capítulos nas negociações de adesão. Se falarmos com os europeus...

...dizem que a culpa é da Turquia...

E não é só isso... A UE pergunta: como podemos abrir novos capítulos enquanto houver jornalistas na prisão, opositores na prisão, a liberdade de imprensa e os valores democráticos forem postos em causa? Ambos os lados estão a ser desonestos...

...tal como acontece no brexit...

Tal como acontece no brexit. Mas é preciso dizer que a UE nunca foi realmente honesta com a Turquia em relação à questão da adesão. Foram perdidas oportunidades de ouro e a reação turca espelha isso mesmo: sentimento de traição, de engano... Mas claro que Erdogan, para ganhar votos a nível interno, está sempre a criticar a UE nos seus comícios. Há um jogo de passa culpas. E isso torna difícil de dizer, com precisão, se a Turquia ainda quer ou não aderir à UE, de facto.

Como descreve a situação interna da Turquia após o golpe falhado de 2016 contra Erdogan?

Muito confusa. O estado de emergência foi prolongado. Foram antecipadas as eleições. A Turquia vai a votos a 24 de junho. O golpe foi traumático para o país. Polarizou-o ainda mais. É um país muito preocupado com o que aí vem. A situação económica está a deteriorar-se, a guerra na Síria está ali ao lado...

O turismo está a ser afetado...

Fortemente. Li que o turismo caiu mais de 50%. Muitas pessoas na Europa, até na Alemanha, onde eu vivo, já não querem viajar para a Turquia.

A oposição também não está unida na Turquia. Falou-se de uma possível candidatura de Abdullah Gül [presidente turco entre 2007 e 2017], mas no final não aconteceu...

Para ser honesto, acho que o papel dele sempre esteve inflacionado. E também não acho que ele tivesse o apoio dos mais liberais da sociedade turca. Os partidos da oposição vão apresentar os seus próprios candidatos e, depois, na segunda volta, apoiar o candidato que passar com Erdogan. Essa é a estratégia. Há essa promessa. Estou curioso para ver como vai resultar.

Na Alemanha, a comunidade turca, está dividida sobre Erdogan?

Sim. Diria que a comunidade turca na Alemanha está tão dividida e polarizada como a Turquia ela própria.

Olhando para a situação interna na Alemanha, também vemos uma crise, com os dois maiores partidos, CDU e SPD, a cair, com partidos radicais, como a AfD, a subir... Esta situação compromete o papel da Alemanha na Europa e no mundo?

Em todo o lado se fala da liderança da Alemanha. Menos na Alemanha. Não estamos confortáveis com o papel de líder por razões históricas. A Alemanha, desde 1945, ficou à margem das grandes decisões internacionais. Absteve-se na ONU no caso da Líbia e da Síria. Velhos hábitos são difíceis de quebrar. Não podem dizer a um país para se manter à margem durante estes anos todos e agora, subitamente, só porque o Reino Unido escolheu o brexit e a França teve dois presidentes incompetentes, obrigar a Alemanha, por defeito, a ser líder. Não funciona assim. Na Alemanha, porque não fomos ensinados a pensar assim, não há uma elite em termos de política externa. A ideia de Angela Merkel como líder do mundo livre sempre foi exagerada. Nós sabemos isso na Alemanha. Foi uma ideia inventada pelos think tanks. O papel da Alemanha não está comprometido, esteve foi sempre inflacionado. Agora, com o presidente Emmanuel Macron, vemos finalmente que a França não tem problema em exercer a sua influência. A nível interno, a crise dos refugiados em 2015 e a decisão de Merkel em abrir as fronteiras foi um ponto de viragem. Deu um ímpeto a movimentos de direita com a AfD e tornou-os mais apelativos. Muitos alemães discordaram - e continuam a discordar - da decisão de Merkel.

O tempo de Merkel chegou ao fim?

Sim. Ela própria admitiria isso. Sabe que é o último mandato. Está no poder há 12 anos. Se a grande coligação tivesse falhado, muita gente dentro da CDU teria aproveitado para atacar. Há uma divisão visível na CDU.