O 'Messi afegão' teve de fugir de casa por causa das ameaças dos talibãs

Em 2016, Murtaza Ahmadi, que ficou conhecido como o "Messi afegão" ou o menino da camisola de plástico, depois de ter sido fotografado com uma réplica da camisola da seleção argentina, viveu o sonho de conhecer o seu ídolo. Mas o sonho tornou-se num pesadelo. A criança, agora com sete anos, e a sua família tiveram de fugir da sua casa na província de Ghanzi, a sul de Cabul, depois de ameaças e ataques dos talibãs.



Depois de ter viajado para o Catar em 2016 para conhecer Lionel Messi, que o presenteou com com o equipamento do Barcelona e uma camisola da seleção argentina autografada por todos os jogadores, Murtaza tornou-se num alvo de ódio na sua região. A família da criança, que pertence à etnia hazara, de confissão xiita, começou a receber chamadas ameaçadoras, como conta a mãe de Murtaza à BBC. "Ligaram-nos e disseram-nos 'tornaram-se ricos, paguem-nos o dinheiro que receberam do Messi ou vamos levar o vosso filho', relata Shafiqa Ahmadi, que recebeu agências internacionais de jornalismo num quarto em Cabul, para onde fugiu com a sua família. Para trás ficou o pai de Murtaza, que continua em Ghanzi, que fica no distrito de Jaghori, para cuidar dos pertences da família. Entre os quais, claro, as relíquias oferecidas pelo craque argentino.

© DR

Depois das ameaças, vieram os ataques talibãs na região em novembro, que motivaram a fuga apressada para a capital afegã. "Não pudemos levar nada, só salvar nossas vidas", lembra Shafiqa à France Press. "Não sei porque os talibãs o detestam desde que se tornou famoso. Disseram que iriam capturá-lo, que o cortariam em pedaços", garante Shafiqa, que acrescenta que os filhos não podem andar em liberdade na rua ou ir à escola desde que Murtaza ficou famoso.



Já a criança lamenta não poder jogar futebol. "A segurança não é boa e eu tenho medo de ir para a rua. Só quero tornar-me num futebolista, como o Messi, e poder ir à escola", diz Murtaz à Reuters. Segundo a France Press, os talibãs sunitas executaram uma operação militar contra algumas milícias hazara em Jaghori , obrigando à fuga de cerca de quatro mil famílias. As forças de segurança afegãs conseguiram repelir a ofensiva talibã, mas a mãe de Murtaza Ahmadi continua a ter medo de regressar a casa.