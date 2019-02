Morreu o marinheiro do beijo mais famoso da II Guerra Mundial

Quem chega a Times Square e não se lembra do beijo mais famoso do mundo? Ninguém, certamente. Porque aqueles que ainda não têm idade para saber o que ali se passou ou aqueles que não retêm na memória alguma história contada pelos pais, avós ou bisavós sobre aquele que se tornou o beijo mais famoso do mundo ficarão a saber algo assim que pisarem Nova Iorque.

Quanto mais não seja porque a imagem de Alfred Eisenstaedt, que corre o mundo há mais de 70 anos, continua a dar vida às montras das lojas de recordações, se não for no formato de foto, é no de cinzeiro, de T-shirt ou até de caneca.