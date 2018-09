O político mais derrotado do mundo vai tentar ser eleito pela 96.ª vez

John Turmel tem uma entrada com o seu nome no Livro dos Recordes do Guinness: é o maior derrotado eleitoral de que há memória. O canadiano, hoje com 67 anos, concorreu a 95 eleições no país - desde votações para lugares municipais a lugares no Parlamento, e perdeu sempre. Agora, prepara-se para o seu 96.º escrutínio.

Além de ser um crónico perdedor, Turmel fá-lo "em grande". Conta o The Guardian que numas eleições obteve um total de 11 votos. E da vez que foi melhor sucedido conseguiu arrecadar 4500...

O seu percurso eleitoral teve início em 1979, quando fez campanha porta a porta prometendo legalizar o jogo no país. Obteve então 193 votos, mas o vício das eleições ficou-lhe. E tem concorrido - a maioria das vezes como independente - a quase tudo o que pode.

A plataforma eleitoral entretanto expandiu-se um pouco: além da legalização do jogo, Turmel luta agora também pela descriminalização da prostituição e das drogas. "Já fui chamado o campeão dos jogadores, das prostitutas e dos drogados", afirmou ao The Guardian.

Mais recentemente, acrescentou a abolição das tarifas de internet ao seu programa.

Com escritório na pequena cidade de Brantford, de 99 mil habitantes, no sul do Ontário, John Turmel descreve-se como um jogador profissional - daí o assunto que o levou a entrar para a política. E o pouco dinheiro que tem para investir em campanha (pouco mais do que alguns panfletos que distribui de porta em porta) provém, assume-o, "de jogo ilegal".

Este ano, candidatou-se à presidência da câmara da sua cidade.

Quer um "capitalismo gentil"

Apesar de ser um liberal no que toca a costumes, o mesmo já não se pode dizer relativamente à economia. Turmel acredita que o Canadá deve adotar um sistema economico-financeiro a que chama de "capitalismo gentil". No seu modelo, quaisquer bens ou serviços de qualquer pessoa podem ser "monetizados", ou seja transformados em moeda alternativa que seria transacionável em mercado. Haveria a possibilidade de fornecer crédito, mas este teria obrigatoriamente de ser sem juros.

Estes referidos bens ou serviços podem ser, simplesmente, a disponibilidade laboral do indivíduo - criando-se assim "bancos de horas".

"As pessoas sem dinheiro podem basicamente criar a sua própria moeda ao monetizar o seu próprio tempo", diz John Turmel no Guardian.

É para melhor divulgar estas ideias que não abandona a política, afirma. E as constantes derrotas não lhe tiram o ânimo. "O que é que isso interessa? Faço o meu dever. Apareço, dou o meu melhor, relaxo e espero para ver o que acontece. Não me arrependo de nada".