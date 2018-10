O jogo em que Bolsonaro espanca mulheres, gays e negros

O jogo de computador Bolsomito 2K18, em que o herói Jair Bolsonaro espanca feministas, negros, gays e militantes de esquerda, está a dar que falar. O site da revista Carta Capital , conotada com a esquerda, noticiou-o e deixou no ar as moradas eletrónicas do Ministério Público por onde eventuais ofendidos possam fazer denúncias.

No convite para o download do jogo lê-se "derrote os males do comunismo nesse game politicamente incorreto e seja o herói que vai livrar uma nação inteira da miséria, esteja preparado para enfrentar os mais diferentes tipos de inimigos que pretendem instaurar uma ditadura ideológica criminosa no país, muita porrada e boas risadas".

O protagonista, Bolsomito, é, segundo os criadores, "um cidadão de bem cansado da crescente corrupção e inversão de valores". Deve acabar com os líderes do temido exército vermelho, responsável por alienar e doutrinar parte da nação. No entanto, para chegar à cúpula da organização, Bolsomito tem que enfrentar os tais grupos minoritários que não são mais do que marionetes do exército vermelho.

Ainda segundo a Carta Capital, nos comentários ao jogo, 69 de 77 dos utilizadores elogiam-no.

Jair Bolsonaro, candidato de extrema-direita do PSL, concorre com Fernando Haddad, do PT, de esquerda, pela presidência do Brasil na segunda volta eleitoral, marcada para dia 28. O ex-capitão do exército venceu a primeira volta no passado dia 7, Haddad ficou em segundo lugar.

Em São Paulo