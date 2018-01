Pub

No estado norte-americano da Florida, termómetros têm chegado a temperaturas negativas muito invulgares na região

No estado da Florida, os termómetros marcaram nos últimos dias cinco graus negativos, algo que não era visto nem sentido no sudeste dos Estados Unidos há muitos anos. Sinal de que o frio não é normal: nos últimos dias têm, literalmente, 'chovido' iguanas das árvores.

Com as baixas temperaturas, as iguanas-verdes, animais de sangue frio - como todos os répteis - congelaram e muitas caíram desamparadas das árvores onde se costumam abrigar.

O assunto tem sido comentado, naturalmente, nas redes sociais, mas refira-se que as iguanas não são caso único: também as tartarugas marinhas têm sofrido com as baixas temperaturas, encontrando-se algumas imobilizadas na costa de Miami, por exemplo. De acordo com os especialistas, no entanto, tanto no caso das iguanas como das tartarugas, os animais não morrem na grande maioria: entram numa espécie de hibernação forçada devido ao frio e "desligam-se".

Aliás, os especialistas aconselham mesmo a população a não agarrar nenhum destes animais, nomeadamente as iguanas. "Provavelmente vão aquecer quando as agarrarem e depois podem tornar-se violentas, como forma de defesa", salientam.