O "filme" dos coletes amarelos até ao dia em que deixaram Paris de pernas para o ar

No dia seguinte à manifestação de "uma gravidade sem precedentes" e de uma "violência extrema e inédita", como disse o chefe da polícia de Paris, Michel Delpuech, o dia foi de limpeza. A autarca Anne Hidalgo disse que a fatura vai surpreender porque os estragos "foram imensos". Só incêndios foram 250.

Emmanuel Macron regressou da Argentina e dirigiu-se para o vandalizado Arco do Triunfo, símbolo da República. Não fez declarações, mas depois de se reunir com o governo deu indicações ao primeiro-ministro para receber os líderes partidários e uma delegação de coletes amarelos a partir de segunda-feira.

Sábado foi o dia mais violento de um protesto que tem raízes no mês de outubro.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

18 de outubro

Um vídeo de uma até então desconhecida francesa, Jacline Mouraud, interpela o presidente Emmanuel Macron devido à política de "caça aos automobilistas": aumento do preço de combustíveis, portagens para entrar nas grandes cidades, radares por todo o lado. "O que você faz à massa dos franceses?", questiona. O vídeo é um sucesso nas redes sociais, visto e partilhado por milhões de franceses. Aliado a uma petição online que hoje já leva mais de 1,1 milhões de assinaturas a favor da descida dos preços do gasóleo e da gasolina, cria o caldo para os apelos à ação, em particular pelo corte de estradas.

17 de novembro

O primeiro dia de mobilização nacional contra a política do governo junta uns 290 mil manifestantes de colete amarelo, uma manifestação sem precedentes tendo em conta que foi organizado sem apoio de partidos ou sindicatos.

O dia salda-se por uma pessoa morta (atropelada) e 227 feridos, dos quais sete graves.

20 de novembro

O ministro do Interior, Christophe Castaner, denuncia a "deriva total" e a radicalização do movimento. Em quatro dias, os bloqueios de estradas e protestos fazem 530 feridos, incluindo 17 graves, e resulta numa segunda morte acidental. A onda de violência atravessa milhares de quilómetros e chega a Reunião. Na ilha situada no Índico as autoridades respondem com o recolher obrigatório durante cinco dias.

24 novembro

A segunda manifestação reúne 106 mil pessoas, das quais umas 8 mil em Paris, nos Campos Elísios. Se a maior parte das concentrações são pacíficas, na capital os manifestantes entram em confronto com a polícia. Esta recorre à força para tentar controlar os manifestantes, usando gás lacrimogéneo e canhões de água. O número de manifestantes vai, contudo, aumentando e descem a avenida para tentar chegar ao Eliseu. Há 24 feridos, cinco deles das forças da ordem, e 101 detidos.

O ministro do Interior aponta o dedo aos "sediciosos" de "ultradireita", que "responderam à chamada de Marine Le Pen". Já os partidos de oposição criticam o governo por querer reduzir o movimento à violência e não ouvir os cidadãos.

Em Toulouse e Béziers, vários jornalistas são vítimas da violência de coletes amarelos.

26 de novembro

Os coletes amarelos designam uma delegação de oito porta-vozes. Mas a ideia sofre contestação e a delegação é dissolvida.

27 de novembro

O presidente gaulês propõe a revisão do imposto sobre os combustíveis de três em três meses, consoante o preço do barril de petróleo. E diz que haverá um debate nacional sobre a denominada transição ecológica, a taxa que determina o aumento dos combustíveis, mas sem renunciar à sua estratégia sobre o ambiente e a energia nuclear. "Fim do mundo" ou "fim do mês" não são uma escolha, diz. "Vamos tratar dos dois", garante Macron.

Após uma reunião com o ministro da transição ecológica, François de Rugy, os coletes amarelos marcam uma nova manifestação para 1 de dezembro nos Campos Elísios.

O primeiro-ministro Edouard Philippe confirma o aumento do imposto sobre os combustíveis a partir de 1 de janeiro.

Um camionista português é detido em França, na zona de Toulon, por abalroar um motard que participava numa marcha lenta dos coletes amarelos.

29 de novembro

Na quinta-feira, o primeiro-ministro recebe discretamente um colete amarelo. Na sexta-feira, outros dois, mas um deles foi embora quase de imediato, ao ver que a reunião não era filmada.