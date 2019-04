O efeito das eleições israelitas num rebanho na Cisjordânia

Há por estes dias uma piada entre os empregados de mesa dos restaurantes de Jerusalém Oriental. Quando um cliente lhes pergunta se o vinho que pediram é israelita, eles respondem: "Se ainda não é, vai ser em breve." As encostas dos Montes Golan, onde se recolhe uma boa parte da produção vinícola da região, são território ocupado por Israel. E quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse na semana passada que pretendia anexar partes da Cisjordânia ao país, a anedota espalhou-se: é apenas uma questão de tempo até a Palestina perder o que lhe sobra de vinha.

Tony Batrawi ri para não chorar. É palestiniano de passaporte azul, o que significa que vive em Jerusalém - e por tem o privilégio de entrar e sair quando quer. A maior parte da sua família tem passaporte laranja, vive na Cisjordânia, e não lhe faltam amigos com identificação vermelha, os que são de Gaza. Os primeiros demoram em média três horas para chegar a Israel, os segundos raramente conseguem passar a fronteira. "Estamos cada vez mais espremidos, e estas eleições só estão a piorar as coisas", diz enquanto serve uma garrafa de Cabernet Sauvingnon no Wine and Cheese, casa famosa no Levante da cidade. A sua teoria é a de toda a gente: "Agora que Trump mudou a embaixada americana para aqui, o governo israelita sente que pode fazer o que bem entender."